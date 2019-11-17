На сайті Міністерства внутрішніх справ з’явилася інформація про розшук колишнього народного депутата Дмитра Святаша.

Дані про розшук колишнього нардепа від Партії регіонів та партії Відродження Дмитра Святаша розміщена на сайті МВС у розділі Особи, які переховуються від органів влади.

Там повідомляється також, що він зник 8 листопада 2019 року.

Святаш звинувачується за ч.1 ст.366-1 ККУ – Декларування недостовірної інформації, запобіжний захід до нього не застосовувався.

Розслідуванням справи займається НАБУ, яке у травні повідомило, що кілька нардепів приховали у деклараціях за 2017-2019 рр. 8,5 млрд грн. Серед них і Святаш.

Окрім того, на початку жовтня прокуратура Києва оголосила підозру Дмитру Святашу у заволодінні 1,1 млрд грн УкрСиббанку.

Йому інкримінують ч.4 ст.190 ККУ – Заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358 – Підроблення офіційного документа.

Фото: Дмитро Святаш