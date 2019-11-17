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Факти / Україна

Екс-нардепа Святаша оголосили у розшук

На сайті Міністерства внутрішніх справ з’явилася інформація про розшук колишнього народного депутата Дмитра Святаша.

Дмитро Святаш

Дані про розшук колишнього нардепа від Партії регіонів та партії Відродження Дмитра Святаша розміщена на сайті МВС у розділі Особи, які переховуються від органів влади.

Там повідомляється також, що він зник 8 листопада 2019 року.

Святаш звинувачується за ч.1 ст.366-1 ККУ – Декларування недостовірної інформації, запобіжний захід до нього не застосовувався.

Дмитро Святаш у розшуку

Розслідуванням справи займається НАБУ, яке у травні повідомило, що кілька нардепів приховали у деклараціях за 2017-2019 рр. 8,5 млрд грн. Серед них і Святаш.

Окрім того, на початку жовтня прокуратура Києва оголосила підозру Дмитру Святашу у заволодінні 1,1 млрд грн УкрСиббанку.

Йому інкримінують ч.4 ст.190 ККУ – Заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358 – Підроблення офіційного документа.

Фото: Дмитро Святаш

Джерело: МВС

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