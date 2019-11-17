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Факти / Україна / Суспільство

Львів-Берлін: потяг з пересадкою в Перемишлі почне курсувати щодня

З 15 грудня потяг №89 Львів-Перемишль курсуватиме щодня, тому охочі зможуть у Перемишлі пересісти на нічний потяг до Берліна. Зараз він курсує тільки в неділю та додаткові дні.

Львів-Берлін: потяг з пересадкою в Перемишлі почне курсувати щодня

Згідно з новим графіком, потяг №89 відправлятиметься зі Львова о 16.20 і прибуватиме до Перемишля о 18.19.

Потяг Перемишль-Вроцлав-Берлін відправлятиметься о 19.57 і прибуватиме на центральний залізничний вокзал Берліна о 9.48.

Тому у пасажирів буде година часу на пересадку.

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Назад з Берліна потяг виїжджатиме о 18.43 і прибуватиме до Перемишля о 8.38.

Звідти до Львова вже інший відправлятиметься о 10.18.

Час пересадки становитиме 1 годину 40 хвилин.

Раніше Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Нового року.

Джерело: ЦТС

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