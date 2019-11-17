PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Росія не заперечувала можливості повернення Україні захоплених кораблів – МЗС РФ

Росія ніколи не заперечувала можливості повернення Києву трьох кораблів, захоплених в Керченській протоці.

мзс росії

За словами російського МЗС, ще в червні посольство України в Москві було поінформоване про можливості, які Київ міг би використати для звільнення моряків і кораблів.

– Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, які брали участь в організованій в листопаді 2018 року попереднім київським керівництвом “провокації” в районі Керченської протоки, – йдеться в заяві МЗС Росії.

Читайте: РФ повинна закрити справу проти моряків після повернення кораблів – адвокат

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія віддасть Україні три захоплених в Керченській протоці кораблі – буксир Яни Капу та малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ.

Передання планується в понеділок, 18 листопада.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українські моряки
РФ повинна закрити справу проти моряків після повернення кораблів – адвокат
Росія віддасть українські кораблі 18 листопада – ФСБ
Росія віддасть українські кораблі 18 листопада – ФСБ
Захоплені РФ українські кораблі залишають Керч
Захоплені РФ українські кораблі залишають Керч
Повернення захоплених Росією кораблів уже на завершальному етапі – Єрмак
Повернення захоплених Росією кораблів уже на завершальному етапі – Єрмак
Росія поверне Україні захоплені в Керченській протоці кораблі – ЗМІ
Росія поверне Україні захоплені в Керченській протоці кораблі – ЗМІ
Трамп відмовився засудити дії РФ у Керченській протоці (ДОКУМЕНТ)
Трамп відмовився засудити дії РФ у Керченській протоці (ДОКУМЕНТ)
ДБР отримало доступ до документів ЗСУ під грифом особливої важливості
ДБР отримало доступ до документів ЗСУ під грифом особливої важливості
Роман Труба
У ДБР немає справ проти моряків за перетин Керченської протоки – Труба
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка