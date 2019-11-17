Росія ніколи не заперечувала можливості повернення Києву трьох кораблів, захоплених в Керченській протоці.

За словами російського МЗС, ще в червні посольство України в Москві було поінформоване про можливості, які Київ міг би використати для звільнення моряків і кораблів.

– Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, які брали участь в організованій в листопаді 2018 року попереднім київським керівництвом “провокації” в районі Керченської протоки, – йдеться в заяві МЗС Росії.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія віддасть Україні три захоплених в Керченській протоці кораблі – буксир Яни Капу та малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ.

Передання планується в понеділок, 18 листопада.