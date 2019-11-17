На початку тижня, 18 та 19 листопада, в Україні стане прохолодніше, проте без опадів.

У понеділок та вівторок, 18-19 листопада, на всій території України мінлива хмарність, без опадів.

На півдні та у центрі місцями туман, вітер переважно південно-східний – до 5-10 м/с.

За прогнозами синоптиків, температура повітря на заході та півдні Одеської області вночі становитиме 2-7° тепла, а вдень 9-14°, на Закарпатті – до 17°.

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На решті території ураїни вночі від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 5-10° тепла.

На сході, півночі Лівобережжя та у Дніпропетровській області 19 листопада 2-7° тепла.

У наступні дні, 20-21 листопада, стане ще холодніше, а на заході можливі невеликі дощі.

Якщо у західних областях денна температура коливатиметься в діапазоні 11-15° тепла, то в інших регіонах вночі місцями очікуються морози до 4-10°, а вдень не вище 0-5° тепла.

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