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Факти / Україна / Політика

Альтернатива Мінським угодам не готується – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на сьогодні альтернативи Мінським угодам не готуються.

Альтернатива Мінським угодам не готується – Пристайко

Вадим Пристайко заявив, що українська сторона готова прийняти зміни, які можуть запропонувати лідери нормандської четвірки щодо Мінських домовленостей.

– У 2015 році зустріч тривала шістнадцять годин, результатом якої стали другі Мінські домовленості, але довгий час позиції напрацьовувалися переговорними командами на рівні президентів та міністерств закордонних справ, – зазначив Пристайко.

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Міністр зазначив, що Україна наразі не готує альтернативу для Мінських угод.

– На сьогоднішній момент альтернативи мінськими угодами не готуються. Але якщо лідери прийдуть і скажуть – і ми до цього готові – що цей пункт, очевидно, застарів, цей – нежиттєздатний, давайте його переформулюємо, так лідери іноді роблять, – пояснив Пристайко.

Нагадаємо, 14 листопада Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод.

Джерело: РБК-Україна

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