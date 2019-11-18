Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на сьогодні альтернативи Мінським угодам не готуються.

Вадим Пристайко заявив, що українська сторона готова прийняти зміни, які можуть запропонувати лідери нормандської четвірки щодо Мінських домовленостей.

– У 2015 році зустріч тривала шістнадцять годин, результатом якої стали другі Мінські домовленості, але довгий час позиції напрацьовувалися переговорними командами на рівні президентів та міністерств закордонних справ, – зазначив Пристайко.

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Міністр зазначив, що Україна наразі не готує альтернативу для Мінських угод.

– На сьогоднішній момент альтернативи мінськими угодами не готуються. Але якщо лідери прийдуть і скажуть – і ми до цього готові – що цей пункт, очевидно, застарів, цей – нежиттєздатний, давайте його переформулюємо, так лідери іноді роблять, – пояснив Пристайко.

Нагадаємо, 14 листопада Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод.