Звичаїв, легенд і традицій, пов’язаних зі святкуванням Дня Святого Миколая, в Україні склалося дуже багато. Факти ICTV нагадають найважливіші.

День Святого Миколая у 2019 році, як і завжди, відзначають 19 грудня. Ніч перед святом – найчарівніша та найбажаніша для всіх українських дітей, бо кожен малюк чекає на подарунок під подушкою від святого.

Цю чудесну традицію передають з покоління в покоління, бо вона прищеплює головні цінності нашим дітям – вчить милосердю, щедрості та любові до оточуючих.

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Миколая також вважають головним заступником мандрівників, рибалок та моряків. Вони згадують його в дорозі, під час плавань, просять щедрого улову та гарної погоди.

Історія та традиції

За легендами, Святий Миколай, який був єпископом візантійського міста Міра, допоміг бідному вдівцю видати свою дочку заміж. За тамтешніми звичаями, вона не змогла б поєднати життя зі своїм коханим без приданого і роботи. Тому вночі Святий Миколай пробрався до бідної хатини і закинув через вікно у кімнату, де спала дівчина, шматок золота.

Так він поєднав серця, а містом прокотилася чутка, що небесний ангел допоміг закоханим. Святий Миколай став приносити до будинків знедолених теплі речі, іграшки та їжу. І завжди під покровом ночі, щоб не бути впізнаним.

Подарунки на День Святого Миколая

Ймовірно, ця традиція пішла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки презентували дітям новий зимовий одяг.

В Україні діти чекають Святого Миколая, щоб отримати подарунок під подушку за умови, що вони були слухняними протягом року. Діти, які погано поводилися, можуть знайти під подушкою різочку або камінчик.

Є ще одна традиція на День Святого Миколая – якщо в переддень свята загадати заповітне бажання, то він його обов’язково виконає. Тому діти, які вже вміють писати, в листах просять покровителя виконати свої мрії.

Прикмети, пов’язані з 19 грудня

Свято Миколая — останній день у році, коли можна розрахуватися з боргами.

Чоловіки завжди першими прокидалися у цей день, щоб обійти свій двір, бо інакше родину чекатиме велике горе в новому році.

Великий іній – до врожаю хліба.

Йде дощ – добре вродять озимі.

Мороз – буде великий врожай хліба і овочів.

Якщо зима до Дня Миколая слід замете – дорозі не стояти.

Який день на Миколая Зимового, такий буде і на Миколая Літнього (22 травня).

Факти ICTV розкажуть вам, як написати лист святому Миколаю.