17 листопада протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі терористи 16 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Бойовики вели вогонь поблизу Новомихайлівки, Водяного, що на Приазов’ї, Красногорівки, Лебединського, Авдіївки, Павлополя, Кримського, Луганського, Новолуганського, Троїцького та Травневого.
Раніше ОБСЄ підтвердила, що поблизу Петрівського відбулося повне розведення сил і засобів.
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