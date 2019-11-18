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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ліцензій не буде: в Україні можуть спростити реєстрацію таксі

Мінінфраструктури розробило законопроект, який передбачає спрощення процедури отримання дозволу на здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі.

Таксі

Спірні моменти законопроекту щодо врегулювання діяльності з надання послуг перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення обговорили з представниками ринку.

Цим документом, зокрема, пропонується спростити процес отримання права на здійснення діяльності таксі, замінивши ліцензії на повідомлення.

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При цьому контроль над діяльністю таксі може отримати Укртрансбезпека.

Спірними в законопроекті залишаються питання обов’язкового страхування пасажирів, запровадження відповідальності диспетчерських служб і нагляд/контроль над ними, а також вимога до водіїв підтвердити своє психіатричне здоров’я, відсутність наркозалежності та непричетність до злочинів.

Нагадаємо, що 29 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому закон щодо введення штрафів за перевезення дітей без дитячого автокрісла, стосується він і таксі.

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Dreamstime

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