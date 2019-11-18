Нафтогаз отримав офіційну пропозицію від Газпрому укласти контракт на транзит російського газу.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко підтвердив інформацію, що Газпром надіслав Україні офіційну пропозицію щодо транзиту газу.

– Нарешті отримали факсом пропозицію від Газпрому, про яку пишуть всі ЗМІ. Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил, – написав Юрій Вітренко у Facebook.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Газпром надіслав Нафтогазу офіційну пропозицію укласти контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України на один рік або продовжити чинні договори.

У Газпромі зазначили, що готові це зробити, якщо українська сторона відмовиться від усіх претензій у міжнародних арбітражах.