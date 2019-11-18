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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Охочим заробити грошей не треба йти на держслужбу – Стародубцев

Голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев заявив, що людям, які хочуть заробити грошей, не треба йти на державну службу.

Александр Стародубцев

Голова НАДС Олександр Стародубцев вважає, що на державну службу повинні йти люди, у яких превалює нефінансова мотивація.

– Ми маємо намір зробити нормальну модель зарплат, вирівняти її, зробити прозорішою та справедливішою. Але люди, які хочуть заробити гроші, їм не потрібно йти на держслужбу, гроші потрібно заробляти у бізнесі, а в держслужбі можна реалізувати інші речі, – заявив Олександр Стародубцев.

Голова НАДС зазначив, що на держслужбі заробітна плата непрозора, докручена надбавками та  стимулює не те, що потрібно.

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– Базові правила HR кажуть, що ви повинні платити людям за жадану поведінку. А у нас є купа всіляких надбавок за вислугу років, за ранг, тобто, ми самі більше платимо не за результат, а за те, що людина довго сидить на держслужбі. Це просто якась дурість. Давайте не будемо платити людям за те, що вони сидять, давайте платити за те, що вони роблять, – підкреслив Стародубцев.

Він додав, що надбавки необхідно врегулювати, а нарахування зарплат спростити. Також Стародубцев зазначив, що оплату праці на держслужбі потрібно хоча б зіставити з ринковою.

– Нам необхідно зробити модель категоризації посад. Нам потрібно зрозуміти, що це головний фахівець, це економіст, це юрист, а це айтішник, і порівнювати їх тоді з різними ринками. Бо на сьогодні це просто головний спеціаліст, і ми не знаємо, хто він.  Ми просто встановлюємо йому 9 тис. грн окладу. З такою логікою ми не знайдемо хороших людей, – заявив голова НАДС.

Нагадаємо, Олександр Стародубцев під час брифінгу розповів про пріоритети на посаді та за яким принципом планує звільняти держслужбовців. Попередньо відомо, що під скорочення потрапить 18,5 тис. посад.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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