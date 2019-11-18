Голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев заявив, що людям, які хочуть заробити грошей, не треба йти на державну службу.

Голова НАДС Олександр Стародубцев вважає, що на державну службу повинні йти люди, у яких превалює нефінансова мотивація.

– Ми маємо намір зробити нормальну модель зарплат, вирівняти її, зробити прозорішою та справедливішою. Але люди, які хочуть заробити гроші, їм не потрібно йти на держслужбу, гроші потрібно заробляти у бізнесі, а в держслужбі можна реалізувати інші речі, – заявив Олександр Стародубцев.

Голова НАДС зазначив, що на держслужбі заробітна плата непрозора, докручена надбавками та стимулює не те, що потрібно.

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– Базові правила HR кажуть, що ви повинні платити людям за жадану поведінку. А у нас є купа всіляких надбавок за вислугу років, за ранг, тобто, ми самі більше платимо не за результат, а за те, що людина довго сидить на держслужбі. Це просто якась дурість. Давайте не будемо платити людям за те, що вони сидять, давайте платити за те, що вони роблять, – підкреслив Стародубцев.

Він додав, що надбавки необхідно врегулювати, а нарахування зарплат спростити. Також Стародубцев зазначив, що оплату праці на держслужбі потрібно хоча б зіставити з ринковою.

– Нам необхідно зробити модель категоризації посад. Нам потрібно зрозуміти, що це головний фахівець, це економіст, це юрист, а це айтішник, і порівнювати їх тоді з різними ринками. Бо на сьогодні це просто головний спеціаліст, і ми не знаємо, хто він. Ми просто встановлюємо йому 9 тис. грн окладу. З такою логікою ми не знайдемо хороших людей, – заявив голова НАДС.

Нагадаємо, Олександр Стародубцев під час брифінгу розповів про пріоритети на посаді та за яким принципом планує звільняти держслужбовців. Попередньо відомо, що під скорочення потрапить 18,5 тис. посад.