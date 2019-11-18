Норми нового закону про особливий статус Донбасу мають бути узгоджені з представниками ОРДЛО в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Глава МЗС України Вадим Пристайко нагадав, що у Мінських домовленостях є пункт про те, що всі модальності закону про особливий статус Донбасу треба узгоджувати з протилежною стороною, тобто з ОРДЛО.

– Єдиний шлях узгодження з тією стороною – Тристороння контактна група. Тобто важлива взаємодія між парламентом, який ухвалюватиме закон, і переговорною групою, яка повинна розуміти, що саме готові депутати, зрештою, проголосувати, адже без їхніх слів, без їхнього голосування, без їхньої участі нічого не вийде, – наголосив дипломат.

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За його словами, було б добре, якби на зустріч у нормандському форматі Україна приїхала з базовими параметрами нового закону, проте в парламенті і досі не створена робоча група, яка б взяла на себе цю ініціативу.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу повинен розроблятися із залученням експертів, громадськості, парламенту, Офісу президента, а також закордонних партнерів.