В Україні у понеділок, 18 листопада, у більшості областей буде суха, але прохолодна погода.
У західних областях температура повітря вдень прогріється до 12°, вночі очікується до +6°.
У північних та центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть 5-8° вдень та 0-4° вночі.
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На сході країни очікуються нічні заморозки. Температура вдень становитиме 5-7°, вночі до -3°.
У південних областях вдень до 11°, а вночі 2-4°.
У Києві 18 листопада вдень температура становитиме до 7°, вночі стовпчики термометрів опустяться до 3°.
До слова, раніше Факти ICTV писали, коли в Україні піде сніг і вдарять морози.
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