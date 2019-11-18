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Факти / Україна

Погода в Україні на 18 листопада (КАРТА)

В Україні у понеділок, 18 листопада, у більшості областей буде суха, але прохолодна погода.

Погода в Україні на 18 листопада (КАРТА)

У західних областях температура повітря вдень прогріється до 12°, вночі очікується до +6°.

У північних та центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть 5-8° вдень та 0-4° вночі.

Читайте: В Україну йде похолодання – дата

На сході країни очікуються нічні заморозки. Температура вдень становитиме 5-7°, вночі до -3°.

У південних областях вдень до 11°, а вночі 2-4°.

У Києві 18 листопада вдень температура становитиме до 7°, вночі стовпчики термометрів опустяться до 3°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли в Україні піде сніг і вдарять морози.

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