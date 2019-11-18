Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, якою буде майбутня система народовладдя.

Дмитро Разумков розповів, що у Верховній Раді готують до ухвалення пакет законів про референдум і народне вето.

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– Мова йде про пакет законів: загальнонаціональний загальнодержавний референдум, місцеві референдуми, закон про народне вето. Можливо, ще додадуться інші законопроекти, які, я сподіваюся, стануть законами. Якщо це буде загальнонаціональний референдум, там буде один перелік питань. Якщо це буде про місцеві референдуми, там буде інший перелік запитань. Тому це досить глибока дискусія, – говорить спікер парламенту.

Нагадаємо, що раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, які теми не виноситимуть на референдум.