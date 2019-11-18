Біля села Сизе на Донбасі зафіксовано удар з повітря, який здійснив російський безспілотник.

Росія завдала удару поблизу села Сизе на Донбасі (Луганська область), один боєць отримав важкі поранення.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Він зазначив, що цей населений пункт знаходиться поблизу кордону з Росією.

– Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, множинні осколкові поранення спини.

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У штабі Операції об’єднаних сил цю інформацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, 17 листопада бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.