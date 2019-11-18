Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що можливий розвал Росії створить ще більше проблем Україні.

Україна не може чекати розвалу РФ в надії, що це вирішить проблему Криму і Донбасу, заявив глава МЗС Вадим Пристайко.

– Ми не можемо планувати свою діяльність на основі того, що зараз розвалиться Росія. Ми ставимо перед собою більш прагматичні цілі. Ми хочемо досягти миру набагато раніше. Це взагалі проблеми Росії, як вона буде діяти, коли розвалиться, – зазначив дипломат.

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Більш того, на його думку, якщо це трапиться біля кордонів України – проблем буде ще більше.

– Але наш інтерес – перший, а що буде відбуватися в самій Росії – це вже потім, – додав Пристайко.

Раніше Вадим Пристайко заявив, що на сьогодні альтернатива Мінським угодам не готуються.