За клопотанням ДБР суд заарештував бойового генерала Дмитра Марченка. Слідчі Бюро впевнені – він благословив купівлю бракованих бронежилетів, які легко прострілюються.

В залі суду не проштовхнутися. Люди з плакатами: Свободу Марчелло. На лаві підсудних начальник управління матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко. Бойовий офіцер, який воював за Савур-Могилу та Донецький аеропорт. Тепер же його звинувачують у поставках до армії неякісних бронежилетів. Слідчі стверджують – це продемонстрували експертизи. Сам же Марченко каже, що саме досліджували, йому незрозуміло.

Прокуратура ж поки всіх карт не розкриває. До суду підтримати Марченка приходять ветерани АТО.

Під вартою на гауптвахті будуть знаходитися і підлеглі Марченка. Полковник Почтаренко та підполковник Каморняський. Ще двох офіцерів суд відправив під нічний домашній арешт.

Що ж насправді стоїть за справою бронежилетів? Це реальне наведення порядку в оборонці чи щось тут інше.

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Справа ДБР стосується 11 тис. бронежилетів Корсар, які закупило Міноборони цього року. За даними слідства, кожен третій з них прострілюється.

ДБР оприлюднило аудіозаписи розмов чиновників Міноборони.

Які, на думку слідства, свідчать про те, що вони знали про низьку якість бронежилетів та все одно погодили закупку. На одному з записів звучить голос, схожий на генерала Марченка.

Бюро розслідування ще й демонструє відео, де бронежилети начебто прострілюються.

Але ж Міноборони ще влітку проводило власну експертизу – у сертифікованій лабораторії, яка довела, що жилет витримує всі випробування.

Правда, дивно, що претензії до бронежилетів Корсар виникли тільки цього року. Але ж за всі 6 років війни вони ніяк не змінювалися.

Чому раніше проблем не помічали – запитання, на яке в правоохоронних органах відповісти ніхто не може. Він, за словами експертів, не витримує вологості.

В компанії-виробника визнають – за останні роки в балістичних технологіях багато чого змінилося, але вимоги до виробництва Корсара залишалися ті самі.

Тобто виходить, якщо йде дощ, український солдат на фронті може відчувати себе захищеним тільки 5 хвилин. В компанії кажуть: вже освоїли нову технологію, яка б зробила бронежилети більш надійними. Але замовлень на це від Міноборони поки немає.

За словами військового оглядача Юрія Бутусова, всі оборонні закупки контролювалися зовсім не генералом Марченком. До справи був залучений радник міністра оборони Юрій Бірюков. Сам Бірюков все спростовує.

Зараз найголовніше питання – чи всі причетні до справи опинилися на лаві підсудних.

Утім, чи так все однозначно у цій справі? Виявляється, є і зворотній бік медалі. Чому ДБР порушило кримінальну справу тільки щодо тих бронежилетів, які закупило міністерство оборони? А де розслідування по іншим силовим структурам.

Збіг обставин чи ні, але саме під час укладання договорів з Міноборони цього року, почалися і наїзди на виробника бронежилетів. І навіть більше, згоріли цехи підприємства. Все виглядає, як боротьба за ласий шматок оборонного замовлення.

Поки що у справі бронежилетів точно зрозуміло одне – Міноборони закупало найдешевші бронежилети для бійців. Економлячи, при цьому, на безпеці. На шостому році війни українські військові тепер змушені замислюватися, скільки ж триватиме дощ. І чи витримає його бронежилет, виданий в армії.

Факти ICTV раніше писали про те, що ДБР оголосило підозру п’ятьом посадовцям Міноборони.