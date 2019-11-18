Колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка та екс першого заступника голови Нацбанку Олександра Писарука підозрюють у заволодінні більш ніж мільярдом гривень восени 2014 року.

VAB Банк відчув негаразди, звернувся по допомогу до держави, Нацбанк виділив 1,2 млрд грн., невдовзі після цього банк – банкротує. Держава вводить туди тимчасову адміністрацію та оголошує неплатоспроможним, а мільярдні гроші зникли.

Отримав у жовтні 2014 року банк гроші під особисті гарантії Бахматюка і заставу нерухомості. Але її, за результатами розслідування НАБУ, було значно завищено. І куратор від Нацбанку, начебто, про це знав.

Віталій Шабунін називає це класичною схемою розкрадання коштів. За результатами матеріалів НАБУ отриманий VAB Банком мільярд пішов не на порятунок фінустанови, а був виведений на рахунки Кіпрського офшору, пов’язаного з Бахматюком. І перерахований підприємствам близьким до аграрного бізнесмена.

За висновками НАБУ Бахматюк вступив у змову із співробітниками Нацбанку. У тому числі, з першим заступником голови Олександром Писаруком.

Утім, рішення про надання кредиту ухвалювалося не одноосібно, а колегіально правлінням НБУ. Цього тижня Писаруку, який зараз є головою Райфайзенбанку Аваль, вручили підозру і вже відбулося слухання у суді. Захищати його прийшло ледь не усе керівництво НБУ і заявило про готовність взяти банкіра на поруки. В Нацбанку кажуть, що якраз Писарук зробив жорсткішими умови отримання кредиту фінустановами і почав чистку схематозу.

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З рештою суд вирішив не затримувати Писарука і відпустив його під заставу у 5 млн грн.

Тодішня голова НБУ Валерія Гонтарева в інтерв’ю Фактам тижня назвала атаку на гравців її команди в Нацбанку абсурдними. І звинуватила бізнесмена Бахматюка.

Але у слідчих і експертів виникає запитання, навіщо Нацбанк видав величезні кошти банку, процедуру ліквідації якого розпочав вже фактично за місяць.

Водночас, чому по судах ходять переважно екс-працівники НБУ?

Виявляється, власник, голова і заступник VAB Банку давно перебувають за кордоном? Підозри їм вручили заочно.

Олег Бахматюк – йому належить один з найбільших агрохолдингів України, до якого входили два банки – VAB та Фінініціативи. Після їх краху, державі довелося витратити понад 10 млрд грн. на повернення депозитів клієнтам.

Цього тижня Бахматюк був помічений у Швейцарії. Збирався повернутися в Україну, але після вручення підозри подумає. Пропонував поетапно повернути Нацбанку вісім з половиною млрд.

Розслідувачі вже не надто вірять у обіцянки різних фігурантів повернути гроші державі.

З іншого боку такі гучні справи банкірів роблять проблематичним повернення хоча б частини коштів. А їх було роздано банкам під виглядом рефінансування у 14 році фінансової скрути, коли рекордно падала гривня – неймовірні суми.

Сума непогашених кредитів, виданих НБУ банкам під виглядом рефінансування, становить понад 45 млрд гривень. Начебто, Київ пообіцяв МВФ зробити все можливе, аби їх повернути. Координатор експертної платформи НБУ Андрій Блинов каже – це може вплинути навіть на зниження ставок по нинішніх кредитах, а вони надзвичайно високі.

Факти ICTV раніше писали про те, що НАБУ заочно повідомило про підозру ще двом особам у справі VAB Банку.