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Факти / Україна

Суд відпустив голову Укрексімбанку Гриценка під заставу

Печерський районний суд зобов’язав голову Укрексімбанку Олександра Гриценка протягом п’яти днів внести заставу у розмірі майже 3 млн грн.

Суд відпустив голову Укрексімбанку Гриценка під заставу

Прокуратура просила суд взяти Олександра Гриценка під варту із можливістю застави у 100 млн грн.

Але суд відмовив прокурорам і зобов’язав голову Укрексімбанку внести заставу у розмірі  2,999 млн грн протягом п’яти днів.

За словами адвоката, заставу  внесуть завтра-післязавтра.

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Нагадаємо, голову Укрексімбанку Олександра Гриценка затримали співробітники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

Його підозрюють у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича.

Згідно з підозрою, зловживаючи своїм службовим становищем, Олександр Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів.

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