Новорічну ялинку на Контрактовій площі в Києві прикрасять опішнянською керамікою.
У Києві новорічну ялинку на Контрактовій площі прикрасять керамікою у стилі гончарів з Опішні (Полтавська область).
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– Макети ми робили повністю за опішнянською керамікою. Я їздила в Опішню на Полтавщину, все фотографувала, і за цими знімками наш дизайнер розробляв макети. Вони будуть в кольорі опішнянської кераміки – це пастельні кольори зеленого, коричневого, бежевого, жовтого. Це будуть тарілочки, глечики, свистунці, баранці, – розповіла маркетолог етнокультурного проєкту Folk Ukraine Олена Абрамович.
За її словами, на ялинці буде 500-700 прикрас і 3 км гірлянд.
У Києві новорічну ялинку прикрасять опішнянською керамікою / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори.
Фото: poltava
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