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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українцям дозволять знімати готівку в касах супермаркетів

Нацбанк України розглядає можливість надання права власникам платіжних карток знімати готівку у касах магазинів та ресторанів.

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НБУ готує відповідний проект постанови і пропонує всіх охочим висловлювати пропозиції до 15 грудня.

У разі її ухвалення власники платіжних карток за потреби зможуть отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (з відповідною реєстрацією).

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– Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом, – наголошує регулятор.

Нацбанк також врегулює питання операцій з переказу готівки нефінансовими компаніями, які мають ліцензію НБУ.

Нагадаємо, раніше експерти прогнозували запровадження зняття готівки в касах мереж супермаркетів до кінця року.

Джерело: НБУ

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