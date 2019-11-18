Протягом тижня, з 19 до 22 листопада, в Україна буде переважно сухо, проте прийде значне похолодання з морозами.

У вівторок, 19 листопада, на всій території України очікується суха погода.

Найхолодніше – на сході. Вночі тут очікуються заморозки від 0 до -4, а вдень не вище +7.

На півночі та в центрі країни денна температура складе +7 +9.

У південних областях – до +12, на заході – від +12 до +16.

У Києві сухо, вночі 2-4, а вдень 7-9 вище нуля.

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У середу, 20 листопада, теж буде сухо, але значно холодніше.

На сході – від -4 вночі до +5 вдень.

За прогнозами синоптиків, в центрі очікується +8, на півдні +10, на півночі в середньому +6, але місцями не вище +4.

Найтеплішим буде захід країни – до +13, а на Закарпатті +16.

У столиці без опадів, вночі 2-4, вдень 4-6 градусів тепла.

На четвер, 21 листопада, прогнозують невеликі дощі в південній частині західних областей, на решті території – сухо. Тут температура буде сильно відрізнятися – від +7 до +12.

У східних областях нічні морози сягатимуть -8, вдень тепліше, але теж з мінусом, або близько 0 градусів.

На півдні, в центрі та на півночі – в середньому +5, а вночі невеликі заморозки.

У Києві сухо та сонячно, вночі -1 +1, вдень 2-4 градуси тепла.

У п’ятницю, 22 листопада, похолодання відчують жителі всіх регіонів.

На сході вночі -8, вдень -2, на півночі та в центрі – вночі до -6, вдень від -1 до +1.

У південних областях вночі заморозки до -3, а вдень максимум +4.

На заході теж невеликі нічні морози, а вдень температура місцями підніметься до +6. І тільки на Закарпатті +12.

У столиці без опадів, вночі -4 -6, вдень -1 +1.

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