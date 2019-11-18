Наглядова рада та правління Укресімбанку запевнили, що затримання голови банку Олександра Гриценка не вплине на діяльність установи.

Укрексімбанк опублікував на своєму офіційному сайті заяву у зв’язку із затримання свого голови правління Олександра Гриценка.

– Наглядова рада та Правління банку продовжують забезпечувати ефективну роботу банку та гарантують клієнтам та партнерам, що діяльність банку буде відбуватися в безперебійному штатному режимі, – йдеться у заяві банку.

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У правлінні підкреслили, що сприятимуть правоохоронним органам та нададуть всю необхідну інформацію для з’ясування обставин справи.

Нагадаємо, близько 15.00 16 листопада невідомі забрали Олександра Гриценка у чорний автобус прямо на очах у дитини, з якою він гуляв. Його затримали за підозрою у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича.

Джерело: Укресімбанк