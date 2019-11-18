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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Затримання Гриценка не вплине на роботу Укресімбанку

Наглядова рада та правління Укресімбанку запевнили, що затримання голови банку Олександра Гриценка не вплине на діяльність установи.

Затримання Гриценка не вплине на роботу Укресімбанку

Укрексімбанк опублікував на своєму офіційному сайті заяву у зв’язку із затримання свого голови правління Олександра Гриценка.

– Наглядова рада та Правління банку продовжують забезпечувати ефективну роботу банку та гарантують клієнтам та партнерам, що діяльність банку буде відбуватися в безперебійному штатному режимі, – йдеться у заяві банку.

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У правлінні підкреслили, що сприятимуть правоохоронним органам та нададуть всю необхідну інформацію для з’ясування обставин справи.

Нагадаємо, близько 15.00 16 листопада невідомі забрали Олександра Гриценка у чорний автобус прямо на очах у дитини, з якою він гуляв. Його затримали за підозрою у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича.

Джерело: Укресімбанк

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