Український моряк Володимир Варімез, який у вересні був звільнений з полону в Росії, одружився.

У Болграді Одеської області зв’язківець буксира Яни Капу Володимир Варімез одружився.

Варімез є одним з 24 моряків Військово-морських сил України, яких в листопаді 2018 року було захоплено в полон російською береговою охороною.

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Моряк пробув у СІЗО РФ понад дев’ять місяців. Протягом всього часу його підтримувала Інна Москалець і маючи нагоду приїжджала на засідання суду.

Повернувшись в Україну, Володимир зробив Інні пропозицію.



















Звільнений з РФ зв’язківець буксира Яни Капу одружився / 5 фотографий

Нагадаємо, Росія поверне Україні захоплені буксир Яни Капу та малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ 18 листопада. Судна близько 12.20, 17 листопада, пройшли під Керченською мостом. Їх повинні передати Україну в районі мису Форос.