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Коли Великдень у 2020 році

Коли буде Великдень в 2020 році, читайте на сайті Факти ICTV.

Коли Великдень у 2020 році

Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня. 

Цим святом закінчується Великий Піст, який триває 48 днів. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа, який загинув, аби врятувати людство від великих бід.

Великдень є так званим перехідним святом, а тому й відзначають його щороку в інший день, проте тільки в межах з 4 квітня до 8 травня.

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Від того, коли відзначатиметься Великдень також залежать такі церковні свята, як Вознесіння Христове і Трійця.

Раніше ми писали, куди можна поїхати, щоб відсвяткувати Новий рік 2020. 

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