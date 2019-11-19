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Факти / Україна

Погода в Україні на 19 листопада (КАРТА)

У вівторок, 19 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі, на заході температура до +15°.

погода

На сході без опадів, температура вночі до -1°, вдень до +5°. Жителів південних областей чекає мінлива хмарність. Вночі температура до +2°, вдень до +13°.

На заході України практично без опадів. Температура вночі до +6°, вдень до +15°.

Читайте: Від -8 до +16: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У північних областях пройдуть дощі. Температура вночі до +2°, вдень до +8°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до +1°, вдень до +11°.

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