Хто має право на субсидії, кому вона більше не світить, і як українці дурять державу.

Українці масово отримують субсидії вже четвертий рік. Їх запровадили після різкого подорожчання газу.

З наступного року треба буде, як кажуть, заслужити державну допомогу. Змінюються правила нарахування субсидій.

Тобто, на комуналку ви маєте витрачати п’яту частину ваших доходів. Якщо на піввідсотка менше – субсидії не буде.

Прем’єр Гончарук намагається заспокоїти 4 млн тих, хто отримує субсидії.

Розібратися у складній системі розрахунків може далеко не кожен. Але є українці, яким це під силу. Тамара Герасимівна – економіст з сорокарічним стажем. Вона каже: на місцях виплати розраховують не завжди правильно. А відтак, їй доводиться платити за комуналку щоразу більше.

До відділів соцзабезпечення завжди кілометрові черги.

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Але серед них багато і тих, кому не потрібна державна допомога. Вони тільки прикидаються бідними. У хід йде все: приховування майна та доходів, реєстрація подружжя за різними адресами, фіктивні розлучення.

Другу квартиру нерідко здавали, отримуючи і субсидію, і орендну плату.

Претендувати на субсидії не можуть люди, у яких квартири понад 120 квадратів чи будинки, більші за 200. А також власники автівок менше п’ятирічного віку. Ті, хто за рік купив щось дорожче за 50 тис. грн. І безробітні, які не стоїть на обліку в центрі зайнятості.

Органи соцзахисту нині мають доступ до багатьох електронних реєстрів і баз даних. Тож обдурити їх стає дедалі складніше.

Але трапляються і складні ситуації. Дорослі діти масово з’їжджають на орендовані квартири, не змінюючи місця реєстрації. Через це батьки не можуть отримати субсидію.

Держава дедалі більше намагається економити на субсидіях для своїх громадян.

Цього року уряд зменшив так звані соціальні нормативи. Тобто кількість квадратних метрів і кубів газу, які людям допомагають оплачувати. Колишній віце-прем’єр Павло Розенко, який чотири роки тому запроваджував систему субсидій, вважає це рішення помилковим.

Але, якщо подивитися на європейський досвід, Україна – ще дуже щедра в порівнянні з сусідами. Субсидії є в багатьох державах, але умови їх надання значно жорсткіші.

В Естонії комуналка може з’їдати майже половину доходів. В Чехії також плата чималенька.

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