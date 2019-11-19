Берлін підтримує переговори щодо продовження транзиту газу через Україну після 2019 року.

Київ і Москва повинні домовитися про продовження транзиту російського газу через територію України і після 2019 року.

Таку позицію Німеччини висловив голова міністерства закордонних справ Гайко Маас.

– Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу через Україну.

Глава МЗС ФРН також підкреслив, що хоче розвіяти певні спекуляції навколо теми газу, що виникли останнім часом.

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– Німецький Бундестаг ухвалив Європейську директиву про газ саме так, як ми це і обіцяли, – сказав Маас.

Нагадаємо, Газпром заявив, що укладе новий контракт на транзит газу, якщо Україна відмовиться від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі. У відповідь Нафтогаз анонсував новий позов на $11 млрд.