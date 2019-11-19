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Факти / Україна / Суспільство

У компаній конфісковуватимуть землю, якщо серед засновників знайдуть росіян

Якщо росіяни будуть серед засновників українських компаній, які купують землю, то держава застосовуватиме проти них механізм спецконфіскації.

ринок землі

Уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко зазначив, що в законі про ринок землі буде чітко прописане питання про допуск іноземців до купівлі землі тільки через всеукраїнський референдум.

До цього моменту жодних іноземців не буде.

– Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони в жодному разі не купуватимуть землю. Якщо ж там будуть росіяни, то ми зробимо спецконфіскацію на користь держави. В законі ця санкційна норма буде чітко прописана, – сказав Роман Лещенко.

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Він також зазначив, що в законі про ринок землі буде чітко вказано, що засновниками компаній, які мають право купувати землю, можуть бути тільки громадяни України, які не мають подвійного громадянства і проживають на території України.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що обсяг продажу землі в одні руки переглянуть.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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