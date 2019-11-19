Якщо росіяни будуть серед засновників українських компаній, які купують землю, то держава застосовуватиме проти них механізм спецконфіскації.

Уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко зазначив, що в законі про ринок землі буде чітко прописане питання про допуск іноземців до купівлі землі тільки через всеукраїнський референдум.

До цього моменту жодних іноземців не буде.

– Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони в жодному разі не купуватимуть землю. Якщо ж там будуть росіяни, то ми зробимо спецконфіскацію на користь держави. В законі ця санкційна норма буде чітко прописана, – сказав Роман Лещенко.

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Він також зазначив, що в законі про ринок землі буде чітко вказано, що засновниками компаній, які мають право купувати землю, можуть бути тільки громадяни України, які не мають подвійного громадянства і проживають на території України.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що обсяг продажу землі в одні руки переглянуть.