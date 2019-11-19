Слуга народу підтримає зняття недоторканності з п’ятого президента Петра Порошенка, якщо в парламент надійде подання від Генеральної прокуратури.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що партія підтримає зняття недоторканності з Петра Порошенка, якщо до Верховної Ради надійде подання від ГПУ.

За його словами, депутати мотивовані голосувати за зняття недоторканності, тому що парламент відмовився від неї, і з 1 січня 2020 року у таких голосуваннях не буде потреби.

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Корнієнко зазначив, що щодо голосування про згоду на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності буде винесено окреме рішення фракції.

Також він підкреслив, що депутати визначаться самостійно, відповідно “з якістю представлення” і “з інших політичних мотивів”.

Нагадаємо, 18 листопада слідчі Держбюро розслідувань направили в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Петру Порошенку. П’ятому президенту може бути висунуто підозру у рамках досудового розслідування справи щодо можливого впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року.