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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна цієї зими навіть без транзиту газу не замерзне – Оржель

Україна має достатні запаси газу і вугілля для проходження опалювального сезону навіть без транзиту російського газу.

Україна цієї зими навіть без транзиту газу не замерзне – Оржель

Україні вистачить запасів природного газу в підземних сховищах і вугілля на складах теплоелектростанцій для проходження зими навіть у разі переривання транзиту газу з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Це означає, що Україна цієї зими навіть без транзиту не замерзне.

Читайте: Пропозиція Росії щодо транзиту газу є неприйнятною – Оржель

За його словами, традиційно найбільші ризики можуть виникнути в лютому-березні, коли запаси у ПСГ стануть меншими. Водночас проведені оператором ГТС стрес-тести вказують, що навіть у пікові дні максимального споживання країна зможе задовольнити потреби українських споживачів у газі.

Нагадаємо, голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що українські споживачі отримуватимуть газ зі сховищ у разі, якщо Росія припинить транзит газу через Україну з 1 січня 2020 року.

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