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Факти / Україна

Українцям можуть дозволити змінювати ім’я по батькові з 14 років

У Слузі народу зареєстрували законопроєкт №2450, яким пропонують дозволити українцям змінювати ім’я по батькові.

Паспорт України

Депутати від Слуги народу зареєстрували законопроект №2450, в якому пропонують внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексу. Це дозволить особам у віці 14 років на власний розсуд змінити своє прізвище, ім’я та по батькові.

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У пояснювальній записці йдеться, що наразі довзволено змінювати ім’я та прізвище, але не по батькові. Депутати вважають, що це порушує Конституцію.

Нагадаємо, що Факти ICTV писали, як оформити та отримати закордонний паспорт у зручному для себе місці.

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