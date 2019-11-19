У Слузі народу зареєстрували законопроєкт №2450, яким пропонують дозволити українцям змінювати ім’я по батькові.

Депутати від Слуги народу зареєстрували законопроект №2450, в якому пропонують внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексу. Це дозволить особам у віці 14 років на власний розсуд змінити своє прізвище, ім’я та по батькові.

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У пояснювальній записці йдеться, що наразі довзволено змінювати ім’я та прізвище, але не по батькові. Депутати вважають, що це порушує Конституцію.

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