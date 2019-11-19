Екс-керівник ДФС Роман Насіров заявив, що не розуміє, в чому його звинувачують.

У Вищому антикорупційному суді зачитали обвинувальний акт у справі екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

При цьому прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили обвинувачення за 10 хвилин, зачитавши коротку версію обвинувального акту – 4 сторінки замість 774.

З грудня 2017 року прокуратура на вимогу Насірова читала повну версію обвинувального акту. У вересні цього року Верховна Рада змінила Кримінально-процесуальний кодекс, за яким прокурор повинен зачитувати тільки короткий виклад.

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Обвинувачені у справі, Насіров та його екс-підлеглий Володимир Новіков, заявили, що не розуміють суть звинувачень проти себе та провину не визнають. Водночас, давати покази у суді вони не відмовляються.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів на користь Насірова.

Колишнього голові ДФС інкримінують незаконне відстрочення сплати податків компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка.