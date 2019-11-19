Володимир Зеленський пояснив, чому прийшов неголеним на зустріч із прем’єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде голитися, доки Росія не поверне захоплені в Керченській протоці кораблі.

Так лідер держави пояснив свою неголеність під час спільної з прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем прес-конференції в Києві.

– Є такий забобон. Я зараз очікую кораблів. Кораблі повернуться – тоді я поголюся, – заявив він.











Зеленський відмовився голитися, доки Росія не поверне кораблі / 3 фотографии

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До слова, раніше Зеленський носив на руці браслети з іменами українських військових моряків, яких Росія тримала у полоні та відпустила 7 вересня 2019 року.

Як відомо, Росія вирішила виконати вирок Міжнародного трибуналу з морського права і повернути захоплені 25 листопада 2018 року українські кораблі.