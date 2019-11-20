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Факти / Україна / Суспільство

Міненерго прогнозує зростання цін на газ

Взимку паливо подорожчає через зростання попиту у світі. Також на вартість газу може вплинути зупинка транзиту газу Росією.

Міненерго прогнозує зростання цін на газ

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що взимку ціни на газ в Україні зростатимуть через збільшення світового попиту і можливу газову кризу через зупинку транзиту територією України.

– Насправді влітку у нас була дуже низька ціна. Щомісяця ціна знижувалась, незважаючи на те, що був більший попит і європейські ринки показували низьку ціну.

Ми, дійсно, отримали одну з найнижчих цін, наприклад, якщо порівнювати з минулим роком, – нагадав він.

Він додав, що восени ціна на газ почала зростати, з огляду на збільшення попиту, у грудні також буде деяке збільшення цієї ціни.

Читайте: Пропозиція Росії щодо транзиту газу є неприйнятною – Оржель

Оржель зазначив, що починаючи з 1 січня 2020 року потенційно може бути зупинений транзит газу через територію України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Газпром надіслав Нафтогазу офіційну пропозицію укласти контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України на один рік або продовжити чинні договори.

У Газпромі зазначили, що готові це зробити, якщо українська сторона відмовиться від усіх претензій у міжнародних арбітражах.

Джерело: 24 канал

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