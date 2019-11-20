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Факти / Україна

Реадмісія Саакашвілі в Польщу була законною – Верховний суд

Верховний суд визнав законним повернення Міхеіла Саакашвілі до Польщі у 2018 році.

Саакашвили

Верховний суд залишив не задовольнив касаційну скаргу Міхеіла Саакашвілі.

Він позивався щодо адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби, Міністерства внутрішніх справ стосовно визнання незаконною та скасування рішення та вчинення реадмісії (повернення – Ред.) до Польщі.

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Міхеіл Саакашвілі просив суд визнати незаконними дії органів влади 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення про його повернення до країни попереднього перебування, тобто до Польщі.

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року прикордонники відправили Міхеіла Саакашвілі з України до Польщі в межах процедури реадмісії.

Тоді йому заборонили в’їзд до України на три роки.

Джерело: Верховний суд

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