Окружний адміністративний суд Києва підтвердив законність рішення з’їзду адвокатів щодо обрання у Вищу раду правосуддя адвокатів Павла Гречківського та Олексія Маловацького.

Позов у суд був поданий благодійним фондом Хілько до Ради адвокатів України та Національної асоціації адвокатів у березні поточного року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Гречківський.

ОАСК відмовився визнавати незаконним і скасувати рішення з’їзду адвокатів на підставі ч. 2 ст. 5 закону України Про Вищу раду юстиції, яка встановлює заборону на повторне обрання до ВРП.

Посилаючись на норми Конституції, рішення Конституційного суду, а також згаданого закону, суд постановив, що обмеження обиратися у ВРП повторно поширюються на осіб, які були обрані в Раду після 17 березня 2017 року, дня створення Вищої ради правосуддя.

– Поширення такого обмеження на осіб, які були обрані (призначені) до складу Вищої ради юстиції до набуття чинності Конституції України в редакції закону України Про внесення змін до Конституції України (в частині правосуддя) №1401-VIII, ч. 2 ст. 5 закону України Про Вищу раду юстиції, на що це вказує позивач, … є протиправним, – йдеться у рішенні суду.

Крім того, ОАСК послався на рішення Великої палати суду, яка відмовилася відкривати провадження на підставі звернення 48 народних депутатів щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 131 Конституції в контексті того, чи має право обиратися в ВРП член Вищої ради юстиції.

Суд інтерпретував цю відмову КС на користь чіткості формулювання конституційної норми 131 статті.

Суд також вказав на те, що фонд Хілько оскаржував акти індивідуальної дії, а позивач не є ні адвокатом, ні кандидатом у ВРП, ні членом Ради. Тобто рішення, що він оскаржує, не обмежує його в правах та обов’язках.

Андрій Хілько відомий багаторазовою поданням судових позовів, зокрема до кандидатів у президенти у квітні цього року.

Нагадаємо, 15 лютого з’їзд адвокатів України обрав Павла Гречківського та Олексія Маловацького членами Вищої ради правосуддя.

Також Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок члену ВРП Гречківському.

До речі, раніше ми писали про те, що Філюка обрали суддею Конституційного суду.