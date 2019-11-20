PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Суд підтвердив законність обрання Гречківського і Маловацького у ВРП

Окружний адміністративний суд Києва підтвердив законність рішення з’їзду адвокатів щодо обрання у Вищу раду правосуддя адвокатів Павла Гречківського та Олексія Маловацького.

судова реформа

Позов у суд був поданий благодійним фондом Хілько до Ради адвокатів України та Національної асоціації адвокатів у березні поточного року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Гречківський.

ОАСК відмовився визнавати незаконним і скасувати рішення з’їзду адвокатів на підставі ч. 2 ст. 5 закону України Про Вищу раду юстиції, яка встановлює заборону на повторне обрання до ВРП.

Посилаючись на норми Конституції, рішення Конституційного суду, а також згаданого закону, суд постановив, що обмеження обиратися у ВРП повторно поширюються на осіб, які були обрані в Раду після 17 березня 2017 року, дня створення Вищої ради правосуддя.

– Поширення такого обмеження на осіб, які були обрані (призначені) до складу Вищої ради юстиції до набуття чинності Конституції України в редакції закону України Про внесення змін до Конституції України (в частині правосуддя) №1401-VIII, ч. 2 ст. 5 закону України Про Вищу раду юстиції, на що це вказує позивач, … є протиправним, – йдеться у рішенні суду.

Крім того, ОАСК послався на рішення Великої палати суду, яка відмовилася відкривати провадження на підставі звернення 48 народних депутатів щодо офіційного тлумачення ч. 5 ст. 131 Конституції в контексті того, чи має право обиратися в ВРП член Вищої ради юстиції.

Суд інтерпретував цю відмову КС на користь чіткості формулювання конституційної норми 131 статті.

Суд також вказав на те, що фонд Хілько оскаржував акти індивідуальної дії, а позивач не є ні адвокатом, ні кандидатом у ВРП, ні членом Ради. Тобто рішення, що він оскаржує, не обмежує його в правах та обов’язках.

Андрій Хілько відомий багаторазовою поданням судових позовів, зокрема до кандидатів у президенти у квітні цього року.

Нагадаємо, 15 лютого з’їзд адвокатів України обрав Павла Гречківського та Олексія Маловацького членами Вищої ради правосуддя.

Також Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок члену ВРП Гречківському.

До речі, раніше ми писали про те, що Філюка обрали суддею Конституційного суду.

Джерело: Українські новини

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд відпустив голову Укрексімбанку Гриценка під заставу
Суд відпустив голову Укрексімбанку Гриценка під заставу
Протести у Гонконзі
Штурм університету і скасування закону: що відбувається в Гонконзі
алякин алексей
Суд відпустив Алякіна під нічний домашній арешт
Рішення у справі України проти Росії варто чекати не раніше 2022 року – Зеркаль
Рішення у справі України проти Росії варто чекати не раніше 2022 року – Зеркаль
Ярослав Дубневич
За Дубневича внесли заставу – адвокат
Віталій Марків
Справа нацгвардійця Марківа: російський слід і лист з італійської в’язниці
Філюка обрали суддею Конституційного суду
Філюка обрали суддею Конституційного суду
Суд
Ходив у футболці СРСР – у Кривому Розі суд покарав порушника
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка