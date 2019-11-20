У Києві 20 листопада помер ветеран АТО Ігор Панов з позивним Хан, якого жорстоко побили у ніч на 10 листопада.

Волонтерка Тетяна Руденька повідомила, що ветеран АТО Ігор Панов помер після жорстокого побиття у під’їзді житлового будинку.

– Друже, в пам’яті лишиться твоя широка і добра усмішка. І як ти востаннє стиснув мені руку в реанімації, – додала Руденька.

За словами волонтерки, кошти, які зібрали на лікування Хана, використають на організацію похорону, дата якого поки що невідома.

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Нагадаємо, що ветеран війни і його дружина зазнали тілесних ушкоджень і впали у кому – лікарі діагностували у них важкі черепно-мозкові травми. Чоловікові знадобилося 16 переливань крові.

Правоохоронці вважають, що напад скоїв син постраждалої у результаті конфлікту, який почався між людьми у телефонній розмові.