США виділили $400 млн на військову допомогу Україні. Однак $35 млн так і не дійшли.

Україні не дійшли понад $35 млн з $400 млн, які виділили США, як військову допомогу.

Гроші мали піти на купівлю озброєнь, зокрема гранатометів, засобів зв’язку, а також на оснащення бойових кораблів ВМС України.

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Прес-секретар Пентагону Карла Глісон підтвердила, що Україні ще мають перевести $36 млн. Проте підполковник відмовилася назвати причину, чому кошти досі не були відправлені до Києва.

Гроші повинні відправити в Україну протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився провести перегляд військової допомоги Україні. Через це на час кошти заморозили.

Пізніше допомогу Україні розблокували. Однак у вересні в США розгорівся скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Опоненти Трампа наполягають на тому, що лідер США під час телефонної бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Скандал став приводом для оголошення Палатою представників Конгресу США про початок процедури імпічменту Трампа.

Джерело: Los Angeles Times