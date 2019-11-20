Кораблі ВМСУ, що побували в російському полоні і на днях повернулися в Україну, почали прибувати у порт Очаків.
Першим до військової гавані дійшов бронекатер Нікополь, його буксирував малий розвідувальний корабель Переяслав.
Зараз два швидкісних катери типу Willard тягнуть Нікополь до причалу.
Другого бронекатера і буксира Яни Капу наразі немає навіть на горизонті. Вони підійдуть пізніше.
Кораблі зустрічає велику кількість місцевих жителів.
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До слова, командувач ВМС Ігор Воронченко розповів, що українські судна, які були затримані в Керченській протоці у листопаді 2018 року, повертаються в Україну на буксирі, так як росіяни їх фактично розграбували.
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