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Факти / Україна

Вимагали “послугу за послугу”: Сондленд визнав тиск США на Україну

Посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що на Україну чинився тиск щодо пошуку компромату на Джо Байдена та його сина.

Вимагали “послугу за послугу”: Сондленд визнав тиск США на Україну

Під час слухання у Конгресі посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що за дорученням адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані на Україну чинився тиск у справі з Джо Байденом та його сином. Це робилося за вказівкою самого президента США.

Гордон Сондленд додав, що від України вимагали “послуга в обмін на послугу” для організації візиту Зеленського до США.

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– Чи був quid pro quo (“послуга в обмін на послугу”. – Ред.)? Як я заявляв раніше, щодо дзвінка (Трампа Зеленському. – Ред.) і зустрічі в Білому домі, відповідь – так, – стверджує Сондленд.

Нагадаємо, що Гордон Сондленд  раніше заявив, що Трамп пропонував Україні $391 млн за розслідування проти сина Байдена.

Джерело: ВВС

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