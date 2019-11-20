У Мінсоцполітики заявили, що Фонд соціального страхування України не повинен був призупиняти фінансування лікарняних та декретних виплат.

Інформація про призупинення фінансування виплат, зокрема лікарняних, а також у зв’язку з вагітністю та пологами не відповідає дійсності.

Із такою заявою виступило Мінсоцполітики України.

У відомстві заявили, що залишки на рахунку Фонду соціального страхування України становлять 429.4 млн грн, що дозволяє виплачувати необхідну допомогу українцям.

У Мінсоцполітики вважають неприйнятним рішення про призупинення виплат директором Виконавчої дирекції Фонду Євгеном Баженковим, якого минулого тижня Печерський суд міста Києва поновив на посаді.

18 листопада відомство уже звернулося до Міністерства юстиції із проханням скасувати дії державного реєстратора.

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У Кабміні обіцяють створити урядову сторону правління фонду, щоб якомога швидше вирішення ситуації та гарантувати поновлення виплат.

Як повідомлялося, у Фонді соціального страхування заявили, що фінансування лікарняних та декретних призупинено через закінчення кошторисних призначень за зазначеним напрямом.