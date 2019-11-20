Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль пояснила, що чекає на Росію у випадку остаточного програшу в суді ООН.

Якщо Росія програє суд, то, насамперед, понесе міжнародну правову відповідальність, що може позначитися на її відносинах зі США.

– Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І США мають з нею співпрацювати, чому? Тому що вони основний гравець на полі боротьби з тероризмом. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є кілька проектів, наприклад, щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм і заборони ведення з нею взагалі будь-якого бізнесу, – пояснила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Вона додала, що після рішення суду Україна зможе говорити і про стягнення компенсацій.

– Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після рішення суду того ми ще можемо поставити запитання щодо компенсації за збитки у зв’язку з фінансуванням РФ тероризму на території України, – зазначила представник уряду.

Читайте: Росія вперше відповість за порушення міжнародного права – Зеркаль

Вона додала, що компенсації стосуватимуться не лише фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

Журналіст запитав, чи вжарить Україна Росію на гроші або на посадки після рішення суду і чи не завершиться все тільки світовим визнанням РФ агресором. У свою чергу заступник міністра відповіла, що вона – дипломат, а тому висловлюється відповідними фразами. Однак після цього додала, що погоджується, тому вжарити варто.

– Вжаримо-вжаримо! Якщо дозволять, то вжаримо! І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити! – наголосила Зеркаль.

Нагадаємо, у серпні Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в МЗС, проте є справа, яку вона повина закінчити. Йшлося про арбітраж щодо українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

8 жовтня Міжнародний суд ООН ухвалив рішення продовжити розгляд позову України проти Росії.

У листопаді Олена Зеркаль заявила, що після її відходу з відомства в міжнародних судах її замінить посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.