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Факти / Україна / Політика

Вже пора міняти і цих – Зеленський розповів дітям про нардепів

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідав Всеукраїнський форум Україна росте разом зі мною.

Вже пора міняти і цих – Зеленський розповів дітям про нардепів

Президент Володимир Зеленський у розмові з учасниками Всеукраїнського форуму Україна росте разом зі мною розповів, якими бачить народних депутатів у Раді, та додав, що вже пора міняти і цих.

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– Країна повинна бути такою, як ви – свіжою, something fresh. Щось нове, щось дуже цікаве. Тому, будь ласка, Дашо, підтягуйте таких, як ви до Верховної Ради. Нікому не кажіть, але вже пора міняти і цих, – зазначив президент.

Нагадаємо, 20 листопада у світі відзначають Всесвітній день дитини, який був проголошений Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 1954 році.

Фото: Офіс Президента

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