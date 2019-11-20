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Факти / Україна / Політика

Зеленський розповів, ким хотів стати в дитинстві

Президент Володимир Зеленський розповів дітям, що в дитинстві хотів стати дипломатом або прикордонником.

володимир зеленський

Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна зростає разом зі мною заявив, що ніколи не хотів вчитися за кордоном, але хотів навчатися на дипломата в Києві.

– Тоді я жив у Кривому Розі і для мене Київ був за кордоном. Було таке відчуття, – сказав президент.

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Що стосується професії прикордонника, Володимир Зеленський зазначив, що наразі певною мірою він також захищає державу:

– Я хотів бути прикордонником. Зараз я не є прикордонником, але теж трішечки захищаю нашу державу. Якось так співпало.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час форуму також розповів дітям, якими бачить народних депутатів в Раді.

Фото: Офіс Президента

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