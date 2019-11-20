Президент Володимир Зеленський розповів дітям, що в дитинстві хотів стати дипломатом або прикордонником.

Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна зростає разом зі мною заявив, що ніколи не хотів вчитися за кордоном, але хотів навчатися на дипломата в Києві.

– Тоді я жив у Кривому Розі і для мене Київ був за кордоном. Було таке відчуття, – сказав президент.

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Що стосується професії прикордонника, Володимир Зеленський зазначив, що наразі певною мірою він також захищає державу:

– Я хотів бути прикордонником. Зараз я не є прикордонником, але теж трішечки захищаю нашу державу. Якось так співпало.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час форуму також розповів дітям, якими бачить народних депутатів в Раді.