Українці зможуть перебувати на території Аргентини без віз протягом 180 днів.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко та посол Аргентини в Україні Олена Летісія Тереса Мікусінські підписали Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Аргентини про скасування віз.

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Обидві країни збільшили вдвічі термін безвізового перебування громадян України та Аргентини. Тепер на територіях країн можна перебувати 90 днів протягом півроку (180 днів).

На зустрічі дипломати відзначили важливість активізації політичного діалогу на високому та найвищому рівнях та ефективну взаємодію на полях міжнародних організацій.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.