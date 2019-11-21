Давид Арахамія прогнозує скорочення фінансування правоохоронних органів у разі відсутності результатів розслідувань у резонансних справах.

Фінансування правоохоронних органів у 2021 році буде скорочено в два рази, а деякі органи можуть бути ліквідовані.

До цього може призвести неефективна робота силовиків щодо розкриття резонансних злочинів, заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Усі силовики приходять і хочуть збільшити фінансування на 30-40%, свій бюджет. І пояснюють, навіщо їм це потрібно. Але якщо немає взагалі розслідування справ, то навіщо їх тоді фінансувати?

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За словами Арахамії, можливо, доведеться об’єднати наявні органи, щоб скоротити їхнє число і підвищити ефективність роботи правоохоронців.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський визначив терміни, після яких, якщо справу вбивства Шеремета не розкриють, буде звільнено керівництво Міністерства внутрішніх справ України.