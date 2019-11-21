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Факти / Україна

Кабмін скасував обмеження вартості тепла

Уряд скасував постанову про обмеження вартості теплоенергії в системі централізованого опалення.

Кабмін скасував обмеження вартості тепла

Кабінет міністрів скасував постанову про обмеження вартості опалення в деяких містах на рівні 1,4 тис. грн/Гкал.

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– Визнати таким, що втратив чинність постанова КМУ від 26 червня 2019 року №560 Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, – йдеться в документі.

Постанова датується 15 листопада 2019 року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що тарифи не зміняться.

– Це ніяк не вплине на тарифи. Навіть якщо б ми не скасували рішення, це не вплинуло б на тарифи, оскільки воно було незаконним. Його окремі представники місцевого самоврядування не збиралися виконувати і планували оскаржити в суді. Чисто фізично пройти опалювальний сезон без доведення своїх підприємств до банкрутства було неможливим, – сказав він під час брифінгу.

Нагадаємо, минулий склад Кабміну під керівництвом Володимира Гройсмана ухвалив рішення обмежити вартість теплоенергії, встановивши, що гранична ціна за наявності лічильника на тепло складе 1,4 тис. грн/Гкал і 35,21 грн за 1 кв. м за відсутності лічильника.

Джерело: Урядовий портал

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