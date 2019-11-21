Кабінет міністрів скасував постанову про обмеження вартості опалення в деяких містах на рівні 1,4 тис. грн/Гкал.

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Постанова датується 15 листопада 2019 року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що тарифи не зміняться.

– Це ніяк не вплине на тарифи. Навіть якщо б ми не скасували рішення, це не вплинуло б на тарифи, оскільки воно було незаконним. Його окремі представники місцевого самоврядування не збиралися виконувати і планували оскаржити в суді. Чисто фізично пройти опалювальний сезон без доведення своїх підприємств до банкрутства було неможливим, – сказав він під час брифінгу.