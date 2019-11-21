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Факти / Україна

На Донбасі поранено сімох військових

За добу окупанти сім разів порушили режим припинення вогню у зоні Операції об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранено сімох українських військових.

ЗСУ

20 листопада ворог обстрілював позиції ЗСУ на Донбасі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів зазнали поранен семеро військовослужбовців.

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– Українська сторона на одній з ділянок вчора двічі запитувала Тишу для надання допомоги пораненим. Збройні формування РФ давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь по наших позиціях, – наголошують у штабі ООС.

З початку доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує говорити на нормандській зустрічі про перемир’я на Донбасі з чіткими термінами і зобов’язаннями.

Джерело: ООС

Фото: Міноборони

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