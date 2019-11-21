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Факти / Україна

Найєм призначений заступником гендиректора Укроборонпрому

Екс-нардеп Мустафа Найєм призначений заступником генерального директора Укроборонпрому.

Мустафа Найем

Мустафа Найєм на брифінгу до Дня Гідності і Свободи заявив, що зараз працює на посаді заступника гендиректора Укроборонпрому.

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– Так, дійсно, я там зараз працюю… Заступник генерального директора, – відповів Найєм журналісту, який запитав про те, який стосунок екс-нардеп має до концерну.

До слова, офіційної інформації про призначення Найєма на посаду гендиректора поки немає.

Нагадаємо, у жовтні генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавічус оновив керівний склад. Він призначив керівників трьох напрямів – з безпеки, HR-менеджменту та комунікацій.

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