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Факти / Україна

Нащо вам б/в труси? Росіяни викрали особисті речі моряків з повернутих кораблів

Член екіпажу одного з українських кораблів, які РФ повернула після захоплення в Керченській протоці минулого року, розповів, що росіяни викрали особисті речі моряків, зокрема спідню білизну.

Нащо вам б/в труси? Росіяни викрали особисті речі моряків з повернутих кораблів

Член екіпажу малого броньованого артилерійського катера Бердянськ Андрій Ейдер, коментуючи крадіжку росіянами майна з суден, повідомив про зникнення своїх особистих речей.

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– Ото я маю питання, гаразд плиту для їжі (вона інверторна, коштовна), але навіщо плафони красти? Хоча то таке, в мене залишилась усього одна пара спідньої білизни, було там пар 20. Ото нащо вам б/в трухани?! Ось, що не зрозумію, ніколи, – зазначив український моряк.

Нагадаємо, на повернутих РФ українських кораблях відсутнє не тільки радіоустаткування, але навіть кухонні плити та унітази.

Фото: Офіс Президента

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